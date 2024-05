Ducasse de Mons: Saint-Georges a encore une fois terrassé le Dragon

La Ducasse de Mons, une célébration unique en son genre et très probablement incontournable. Cet après-midi, le combat entre Saint-Georges et le Dragon a fait rage. Comme l’a prévu le scénario, le Dragon a été terrassé au troisième coup de pistolet.

"C’est un moment très intense pour ces acteurs et pour la foule aussi", explique notre journaliste sur place. "Dès que l’arène a été formée, le public s’est amassé à la corde, a commencé à donner de la voix et ne s’est plus arrêté. Ils n’ont qu’un objectif : arracher un peu de crin porte-bonheur".