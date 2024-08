Minimum cinq ans de prison requis pour viols et coups et blessures sur sa compagne

Le ministère public a sollicité jeudi matin, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, une peine de minimum cinq ans de prison contre un quadragénaire suspecté d'avoir violé, séquestré et infligé des coups et blessures à sa compagne. Le prévenu, actuellement détenu sous surveillance électronique, reconnaît avoir asséné trois gifles à la victime.

Le prévenu est poursuivi pour plusieurs faits de violence sur sa compagne entre mars 2023 et février 2024. Interrogé par le tribunal, le mis en cause admet uniquement avoir asséné trois gifles à la victime le 2 février dernier. Il n'exclut pas non plus un possible coup le 2 novembre 2023 alors qu'il "intervenait dans une bagarre entre sa compagne et une amie de cette dernière."

Pour la première scène de violence conjugale qui lui est reprochée, l'homme de 47 ans assure que les traces de coups relevées sur la victime proviennent de son saut volontaire de la voiture en marche. La compagne a confié que le prévenu lui avait porté des coups après avoir tenté de lui imposer des actes sexuels dans la voiture.