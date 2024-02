La fin d'une ère pour la famille Robert la Frite: "Les gens ne se déplaçaient plus dans Charleroi"

Malgré ses efforts pour sauver l'entreprise familiale, les difficultés financières et les paiements requis pour faire face aux échéances ont conduit à cette conclusion douloureuse : " Tout le monde croit que c'est si facile, en fait, et puis ce n'est pas facile du tout parce que moi, je perds tout, en fait".

Pour Christelle Terwagne, la patronne et nièce de Robert, c'est une institution et une histoire de famille qui s'arrêtent aujourd'hui. "Ça fait mal parce que j'ai essayé de revendre une partie pour essayer d'en garder une autre partie, pour me dire qu'il y aura quand même toujours un Robert, tradition familiale. Et ça fait mal de savoir que finalement, j'ai été obligée d'en arriver à tout arrêter pour m'en sortir, donc ça n'existera plus".

La patronne pointe également du doigt le déclin de la ville de Charleroi et l'impact des travaux urbains sur l'activité de l'établissement. Pendant plus de dix ans, les chantiers ont entraîné une diminution de la fréquentation, affectant ainsi l'établissement.

"Ce qui nous arrive, c'est une tragédie. Et c'est en train d'arriver à beaucoup de petits commerçants. Parce qu'à un moment donné, on a accepté de l'aide, des reports de paiement, mais un report de paiement ne fait que le reporter", explique-t-elle.

"Charleroi, il y a entre 30 et 40 ans, c'était vraiment un monde de nuit. On sortait, on avait au moins 25 discothèques au centre. C'est petit, Charleroi, au final. Et nous, on sortait et on allait de boîte en boîte, de café en café. Ça vivait la nuit", se remémore-t-elle.

"Il a fallu survivre aux changements que Charleroi voulait apporter"

Aujourd'hui, "on a dû s'adapter à ne plus vivre de la nuit. Donc on a dû diminuer des dépenses. Il a fallu changer énormément de choses. Ce n'était plus un commerce qui ouvrait toute la nuit et qui pouvait... Il n'y avait plus rien la nuit".