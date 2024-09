Un centre de santé mentale fermé par la justice à Tournai: "Il y a plein de choses que je pourrais vous dire"

L'établissement "Les Aquarelles" situé à Hertain est soupconné de sécurité défaillante et de maltraitance envers les résidents. Et cela durerait depuis plus d'un an. Les syndicats CSC et CNE avaient déjà tiré la sonette d'alarme en octobre 2023. Ils reprochaient alors à l'institution d'avoir ouvert quelques mois plutôt sans aucun accord des autorités.

"Hier, j'apprends par la police que la juge d'instruction est descendue sur place et qu'elle a mis des scellés à un endroit spécifique. Alors là, je vais vous dire qu'il y a plein de choses que je pourrais vous dire, mais que je ne vais pas dire. Nous sommes dans le secret de l'instruction. On me l'a fait comprendre, on me l'a rappelé, on me l'a dit 50.000 fois", a expliqué le bourgmestre Paul-Olivier Delannois lors d'une conférence de presse ce jeudi en fin de matinée.

Des plaintes pour maltraitance

Des plaintes pour maltraitance auraient été déposées, mais les faits restent flous pour l'instant. La DH a pu recueillir des témoignages. Certains se sont plaints de manque de nourriture, de problème d'hygiène. Un résident a même affirmé qu'on le forcait à porter des langes et prendres des médicaments dont il n'avait pas besoin.

Concrètement, avec cette fermeture, les 26 résidents du home se retrouvent sans logement. La commune de Tournai a activé un plan d'urgence pour les reloger. "Ayant connaissance de la descente de la juge d'instruction, je plonge sur l'occasion pour déclarer le plan d'urgence. Cela veut dire qu'on met autour de la table toute une série de personnes, dont l'inspection de l'hygiène fédérale, l'AFSCA, les services de police, les pompiers, etc.", a indiqué le bourgmestre.