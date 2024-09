Un acquittement prononcé pour le viol d'une femme rencontrée sur un site de rencontre

La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi en début d'après-midi un acquittement pour la prévention de viol et une peine de travail de 90 heures pour les coups et blessures contre un homme poursuivi pour les deux faits infligés à une femme rencontrée en ligne. Le jeune homme contestait l'agression sexuelle, affirmant qu'il s'agissait "d'une relation sexuelle consentie". Le ministère public avait requis en juin dernier une peine de cinq ans de prison contre le suspect.

Poursuivi pour viol avec séquestration et coups et blessures, le suspect avait uniquement avoué l'existence de coups qui ont eu lieu "lors d'une bagarre parce qu'il a refusé d'épouser la victime après la relation sexuelle consentie", avait-il justifié. "Les femmes marocaines ont tendance à se plaindre d'un viol. Je regrette de l'avoir rencontrée", avait ajouté l'individu.

Le 13 juin 2021, peu après 17h30, la police carolo est requise dans une station service où une femme a trouvé refuge. Cette dernière dénonce aux agents avoir été victime d'un viol dans le logement du prévenu, à quelques mètres de là. Les deux personnes, qui ont fait connaissance sur un site de rencontre, ont planifié un rendez-vous pour aller boire un verre à Charleroi (Hainaut). Selon le récit de la victime, cette dernière arrive au domicile du suspect, où elle est rapidement agressée et victime d'un viol.

Cinq ans de prison étaient requis contre le prévenu, par le substitut Vervaeren. Me Druart, à la défense, avait plaidé un acquittement pour le viol et une peine de travail pour les coups et blessures. L'avocat avait notamment épinglé quelques incohérences dans le récit de la victime.