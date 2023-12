Un hangar de l'association l'Ilot ravagé par les flammes à Marchienne-au-Pont: 15 mètres cubes de dons sont partis en fumée

Cette nuit, les pompiers étaient mobilisés pour éteindre un incendie à Marchienne-au-Pont. C'est un hangar de stockage de l'association l'Ilot, qui vient en aide aux plus démunis, qui a pris feu vers 1 h 30 du matin. Les activités d'hébergement ne sont pas impactées.



Les pompiers ont rencontré quelques difficultés pour accéder au site protégé par un portail de sécurité. Ils sont restés près de 4 h sur place. Ils ont travaillé jusqu'à 5 h 30. Selon nos informations, il n'y a pas de blessés, mais les dégâts sont importants. Cet incendie est un coup dur pour l'asbl à l'approche de l'hiver.



13 hommes sans abri sont hébergés dans la maison d'accueil qui se trouve à quelques mètres de là. "L'alarme a sonné. C'est un ami qui est venu toquer à toutes les portes pour que tout le monde évacue", explique une des personnes évacuées.



La Recyclerie a également été épargnée et pourra à nouveau accueillir des clients dans les prochains jours. Mais un peu plus de 15 mètres cubes de dons sont partis en fumée.



"La Recyclerie se base sur la vente d'objets récupérés chez des particuliers et donc le fait que notre stock ait brulé cette nuit a un impact sur nos ventes ces prochaines semaines et ces prochains mois", explique Catherine Colson, directrice de la maison d'accueil de l'asbl l'Ilot.



L'association va avoir besoin d'aide. Un appel aux dons financiers et matériels sera lancé dans les prochains jours. "Il va falloir stocker les dons que l'on reçoit au quotidien et donc on aura probablement besoin d'un container pour pouvoir stocker tout ce matériel", précise Caroline Mahieu, coordinatrice de la Recyclerie de l'asbl l'Ilot.



L'origine de l'incendie n'a pas encore été formellement identifiée, mais d'après les responsables de l'association, la piste accidentelle semble privilégiée.