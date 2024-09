Un home mis sous scellés à Tournai: soupçons de maltraitance envers les résidents, un plan d'urgence activé

L'établissement "Les Aquarelles" situé à Hertain est soupconné de sécurité défaillante et de maltraitance envers les résidents. Et cela durerait depuis plus d'un an. Les syndicats CSC et CNE avaient déjà tiré la sonette d'alarme en octobre 2023. Ils reprochaient alors à l'institution d'avoir ouvert quelques mois plutôt sans aucun accord des autorités.

Le home n'est d'ailleurs toujours pas reconnu par la commune et par l'AViQ. L'agence wallonne pour une vie de qualité soupçonne d'ailleurs des faits de maltraitance sur place. Mercredi, lors de la mise sous scellés de l'institution, des résidents et des membres du personnel ont été interrogés à ce propos.