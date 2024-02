Ce Liégeois colorise des photos d’archives, qui datent d'il y a plus de 60 ans: le résultat est bluffant

Une photo en noir et banc, qui représente une femme qui fait le plein : une scène du quotidien qui a pu être colorisée. De cette manière, le passé semble moins lointain. Pour arriver à ce résultat, Johnny Sirlande a besoin de deux semaines de travail pour y arriver. "Quand on reçoit une photo, elle est en noir et blanc. On la nettoie, on l'analyse, on réparer ce qu'il y a d'abîmer. Ensuite, on essaie de trouver les bonnes teintes, les bonnes couleurs. Pour cela, on regarde d'anciens ouvrages, ou, on contacte des musées".

Pour réaliser cette colorisation, Johnny Sirlande utilise une ancienne version de Photoshop, dépourvue de l'intelligence artificielle. Sa mise en couleur de miss Belgique 1968 est mieux effectuée que celle du programme.