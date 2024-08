"Bloqués en train pendant deux heures": après une longue panne, la circulation reprend à la gare Liège-Guillemins

Vous êtes nombreux à nous avoir interpellés via le bouton orange Alertez-Nous d'un souci dans vos trains ce samedi soir. "Bloqués en train pendant 2h à cause d'un problème d'aiguillage entre Louvain et Liège", nous signale un alerteur anonyme. "Beaucoup de personnes ont pris la liberté de forcer les portes et de marcher dans des champs en quêtes de route de manière imprudente. Plus les gens sortaient, moins le train pouvait avancer à cause à cela. La police a du intervenir pour ne pas que les gens sortent" Frédéric, lui aussi, constate des faits similaires: "Les passagers sont bondés dans un train Bruxelles-Liège depuis 2h."

La circulation ferroviaire a effectivement été interrompue depuis 18h00 ce samedi au départ de Liège-Guillemins en raison d'un problème de signalisation. Peu après 21h, le trafic était "en train de reprendre", a indiqué un porte-parole d'Infrabel.