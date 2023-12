Des milliers de Liégeois ont reçu des rappels de factures parfois datées... de plusieurs années: "Je ne vais sûrement pas payer deux fois"

On parle de factures pour des stationnements, des taxes d'immondices, des factures de crèches communales... Les différentes crises traversées par la Ville de Liège ces dernières années (niveau d'alerte OCAM, une attaque informatique, la Covid et les inondations de 2021) sont avancées par les autorités locales pour expliquer ce retard important, de même qu'un changement de logiciel comptable.

Depuis plusieurs jours, des milliers de Liégeois ou de personnes qui sont passées par Liège ont reçu un courrier de la Ville les invitant à régler des factures impayées. Plus de 100.000 créances impayées relatives aux années 2020, 2021 et 2022, pour un montant global de 35 millions d'euros doivent ainsi être récupérées... et il y a même des factures qui datent de 2013 ou 2014 !

Les personnes ont 3 possibilités via le e-guichet de la Ville : elles peuvent dire qu'elles ont déjà payé via une preuve de paiement, elles peuvent contester ou elles peuvent demander un plan de paiement.

Les courriers envoyés aux personnes concernées reprennent toutes les informations relatives aux sommes non perçues, comme les origines des créances et les modalités de paiement pour faciliter la transaction.

Seulement, pour certains, comme Guillaume, qui habite bien loin du centre de Liège désormais, c'est la douche froide. "Dans le courrier, on parle de factures qui datent de plusieurs années. D'abord, on se demande si c'est vrai. Est-ce possible que la Ville vienne me réclamer quelque chose 5 ans plus tard ? Le plus embêtant, c'est qu'on nous demande de prouver que j'ai déjà payé. Je vais devoir faire des démarches pour prouver ma bonne foi", explique-t-il.

Preuves à l'appui, Guillaume ne compte pas payer deux fois. Seulement, pour certaines créances supposées, les preuves seront plus difficiles à trouver...