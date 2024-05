Le jour d'après: malgré la fatigue, les habitants touchés par les inondations "n'ont pas arrêté une seule seconde"

Dans la nuit de vendredi à samedi, l'eau est montée très vite dans les demeures et elle s'est engouffrée dans les rues, les caves et les maisons. Aucune victime n'est à déplorer.

À l'intérieur, l'eau s'est infiltrée dans toutes les pièces, y compris dans les chambres de ses enfants âgés de 4, 2 et 1 ans.

Dans une plaine non loin, les trois terrains de rugby étaient sous l'eau hier soir. Le courant a déplacé pierres et blocs de béton. Une certitude, ici aussi, l'eau est montée bien plus haut qu'en 2021. "Tout a été sous eau comme jamais."

Malgré la fatigue physique et psychologiquement, l'entraide est de rigueur dans le village.

Sur place, notre reporter Florent Vanden Bergh constate: "Les habitants n'ont pas arrêté une seule seconde depuis ce matin", indique-t-il. "Ils déblayent leur maison, ils raclent la boue à l'intérieur et puis quand tout semble plus ou moins dégagé, il faut aussi s'attaquer au jardin, aux trottoirs."