Première sortie du tram à Liège: un moment "historique"

Cette première sortie vise à réaliser des essais. La rame s'est ainsi élancée à vitesse très réduite vers Coronmeuse afin de tester le gabarit du tram sur les voies et des lignes aériennes de contact sous tension. Durant cette phase d'essais, il était notamment prévu de procéder à une accélération à 50 km/h afin de tester le freinage. Un organisme agréé doit encore valider cette première étape en vue de poursuivre les essais pour chacune des vingt rames. "D'abord sur cette zone jusqu'au 31 août 2024 puis, selon les disponibilités, sur l'ensemble de la ligne jusqu'au Standard. Puis, deux mois avant la mise en service, toutes les rames circuleront aux horaires fixés mais sans passagers pour des raisons de sécurité. En effet, on ne peut charger des passagers tant que tout n'est pas validé", détaille Daniel Wathelet, ajoutant que le début des essais marque aussi le lancement d'une campagne de sensibilisation auprès de la population.

Mardi sur le coup de 11h, une rame du tram de Liège a effectué une première sortie au départ du centre de maintenance de Bressoux. Un moment qualifié d'historique alors que le chantier, lancé en juin 2019, a connu divers contretemps et retards. La mise en service commerciale du tram de Liège est désormais annoncée pour 2025.

En effet, avec la présence du tram, de nouveaux comportements sont à adopter et la vigilance s'impose. "Il est primordial de retenir que le tram a toujours priorité et sur tous les usagers, qu'il faut traverser aux endroits prévus sachant qu'une rame pesant 64 tonnes a besoin de 30 m pour s'arrêter, qu'on ne s'arrête pas sur les voies et qu'il est interdit de toucher les câbles aériens électrifiés", relève-t-il.

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, se joint à ces recommandations en indiquant que des mesures ont été prises pour accompagner ces essais. "Les services de police ont prévu des moyens humains supplémentaires aux heures d'entrée et de sortie des écoles, notamment via la présence de gardiens de la paix. La vitesse du tram sera, en outre, fortement limitée en dehors du tronçon d'essai proprement dit, soit le tronçon situé sur le quai de Coronmeuse (où se dérouleront les essais jusqu'à 50 km/h)", a-t-il précisé, ajoutant que le dispositif sera évalué dans les prochains jours.