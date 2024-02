Un automobiliste tué sur deux l’est dans un accident où il est le seul impliqué: voici la commune la plus touchée

Sur nos routes, plus d'un tué sur deux est seul impliqué dans l'accident qui lui a coûté la vie. Des accidents qu'on appelle "unilatéraux". Ils sont particulièrement meurtriers et plus nombreux en Wallonie qu'ailleurs. Comment l'expliquer? Éléments de réponses à Stoumont, commune la plus touchée par le phénomène. Avec ses longues routes, il s'agit de l'entité la moins peuplée de Belgique. Ce caractère rural explique les risques importants de faire un accident sans autre véhicule ou usager impliqué.

"Il y a moins de trafic donc, forcément, vous avez moins de chance de rencontrer un autre usager, et donc plus de chance d'être impliqué dans un accident seul. Et deuxièmement, la typologie des routes est totalement différente. Les virages sont serrés et les routes ne sont pas toujours en bon état. Elles sont bordées d'arbres et sont piégeuses, avec parfois des pentes assez importantes", explique Benoît Godart, le porte-parole de Vias (l'institut pour la sécurité routière).