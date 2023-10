Un étudiant de 21 ans perd la vie à la suite d'une soirée à Liège: "Il était aimé de tous et un membre cher"

Celui-ci faisant partie du comité du cercle régional de la "Hannutoise" à Liège. "Dans la nuit du 5 au 6 octobre, l’un de nos comitards, Simon Distexhe, nous a malheureusement quittés. Simon était aimé de tous et l’un de nos membres les plus chers. C’est le cœur lourd et empli de tristesse que nous vous annonçons cette terrible nouvelle", a écrit le comité dans l'annonce du décès de Simon.

Selon nos informations, Simon était avec trois amis en soirée et une surconsommation d'alcool serait à l'origine du décès.

L'AGEL (Association générale des étudiants liégeois) a posté un communiqué sur sa page Facebook. "Bien que l’AGEL, représentant les comités de baptême de la région liégeoise, n’encadre ni cet événement ni les régionales, elle se tient tout de même à disposition et est déjà en contact avec les différents comités de Régionales pour échanger autour de la prévention et des mesures à mettre en place afin d’éviter au maximum la survenue de tels incidents. Nous avons d’ores et déjà mis en place une aide psychologique et des groupes de parole en collaboration avec la Croix-Rouge, disponible pour toute personne en ressentant le besoin après cet événement tragique", explique-t-elle.

La Hannutoise ou encore la "Lux" ont décidé de mettre un terme à leurs activités, jusqu'à nouvel ordre.