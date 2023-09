Un touriste utilise une tyrolienne avec un simple mousqueton à Hamoir: mauvaise idée

Les faits se sont déroulés en face du Rocher de la Vierge, un lieu très connu dans la région et prisé des touristes. Un jeune homme de nationalité néerlandaise âgé d'une vingtaine d'années s'est blessé alors qu'il descendait accroché à une tyrolienne de fortune.

C'est une intervention particulière à laquelle ont eu droit samedi les pompiers de la zone Hemeco et le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux). Ces derniers ont été requis à Hamoir (province de Liège), en bord d'Ourthe, pour venir en aide à un touriste néerlandais qui s'était mal réceptionné après avoir testé une tyrolienne de façon non encadrée.

"Un jeune touriste néerlandais a décidé de tester une tyrolienne de façon non encadrée… avec un simple mousqueton", a ainsi indiqué la zone de secours. "Sans système de freinage, la réception ne fut donc pas optimale. Arrivée sur place, l'équipage de l'ambulance, après évaluation du patient et du lieu reculé, a immédiatement fait appel à un renfort médicalisé et des renforts spécifiques pompiers, notamment une équipe GRIMP", ont encore ajouté les secours.

Une évacuation par-dessus l'Ourthe a dans un premier temps été envisagée, la victime se trouvant dans un espace réduit entre la rivière et la ligne de chemin de fer, sans aucun accès pour véhicule. Finalement, un brancardage plus long via un sentier exigu fut effectué. Le blessé a ensuite été transporté dans un hôpital de la région.