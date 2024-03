"Ça n'a pas été une décision facile à prendre": les urgences de l'hôpital de Dinant sont partiellement fermées pendant 24h

Ce dimanche, les urgences de l'hôpital de Dinant sont partiellement fermées, et ce, pendant 24 heures. Cette fermeture débutera à 8 heures du matin et reprendra comme normalement ce lundi, à 8h00.

Pour quelle raison ? Il n'y a pas assez de médecins urgentistes pour accueillir les patients. Beaucoup sont, semble-t-il, en vacances. "On a des urgentistes qui sont à l'étranger, on a des médecins qui sont en incapacité de travail, ce qui fait que ce n'est pas possible d'ouvrir le service des urgences", confirme Marielle Dewez, la directrice du site de Dinant.

Tous les services ne seront pas concernés, heureusement : seuls les cas pédiatriques et les urgences vitales seront pris en charge.

C'est la première fois que l'hôpital de Dinant est confronté à une telle situation. "Ça n'a pas été facile à prendre, mais c'était nécessaire pour maintenir une prise en charge de qualité dans un délai raisonnable", tient à préciser Marielle Dewez.

Que faire, donc, en cas de problème ? "Au niveau du bassin dinantais, et même français, se rendre aux urgences uniquement pour des urgences considérées comme vitales. Quelqu'un qui se foule le poignet, ou autre, peut venir à l'hôpital, mais on n'aura pas la possibilité de l'accueillir et on le réorientera vers un autre site hospitalier", prévient la directrice.