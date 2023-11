Disparition de Juliette à Namur: un an plus tard, la police sollicite la population

Juliette Goormans, domiciliée rue Dewez à Namur, ne s'est plus manifestée depuis le 14 novembre 2022. Elle a été vue pour la dernière fois à l'abribus de la TEC situé rue Gustave Guidet à Vedrin.

Depuis un an, une adolescente namuroise est portée disparue. Mardi, la police a diffusé un nouvel avis de recherche pour tenter de comprendre cette disparition, priant en particulier la population de vérifier les photos prises entre le 14 et le 15 novembre 2022, alors que la jeune fille pourrait avoir été prise en photo en arrière-plan.

Les enquêteurs sont à la recherche "d'amis ou de personnes qui auraient aidé Juliette mais aussi de personnes à qui elle aurait pu se confier", poursuit l'avis.

Ils demandent aussi à tout un chacun de vérifier leurs photos, selfies ou vidéo entre le 14 et le 15 novembre de l'année passée, alors que Juliette Goormans pourrait avoir été prise en photo en arrière-plan.

"Juliette mesure 1m68 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns mi-longs. Elle a un grain de beauté au-dessus de la lèvre et une tache de naissance d'environ 2,5 cm située sur la face extérieure de la cuisse droite", détaille l'avis de recherche.