"Je n'en peux plus": à Annevoie, les habitants pointent du doigt la responsabilité des propriétaires des jardins

En province de Namur, un des villages les plus touchés est celui d'Annevoie. En cause : une digue aurait été rompue. Les habitants pointent du doigt la responsabilité des propriétaires des jardins d'Annevoie.

Notre journaliste sur place, Christophe Clément, explique : "L'heure est donc au nettoyage, mais également à la compréhension du phénomène. Les riverains pointent du doigt une digue construite un peu plus haut par rapport au village. Une digue construite par l'ancien propriétaire du domaine des jardins d'Annevoie. (...) Cette digue aurait lâché, libérant l'eau du ruisseau, mais également de la boue en quantité importante et des gravats. (...) Les riverains espèrent maintenant être indemnisés à hauteur des dégâts, mais également que ce phénomène ne puisse plus se reproduire".