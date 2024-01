Plan d'urgence déclenché à Couvin: le bourgmestre préfère "anticiper" et prévoit 30 lits au Couvidôme

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis depuis lundi soir à 22h00 une alerte jaune à la pluie sur une majeure partie de la Wallonie et une alerte orange sur la province de Luxembourg, où les cumuls de précipitations pourraient atteindre 70 l/m² en 24 heures. L'alerte est en vigueur jusqu'à 8h jeudi. Plusieurs villes présentent des situations préoccupantes. C'est le cas de Couvin, où l’Eau Blanche et l’Eau Noire sont en phase de pré-alerte.

Le bourgmestre de Couvin, Claudy Noiret, a pris mardi soir un ordre d'évacuation concernant les campings résidentiels des Chenaux et du Caillou d'Eau à Petigny (Couvin), suite aux intempéries. Le niveau d'eau de l'Eau Blanche et de l'Eau Noire ne cesse de monter. Une première réunion rassemblant les pompiers, la police, le service travaux et le bourgmestre de Couvin a eu lieu mardi vers 16h00. "La police et les services de l'administration ont fait du porte-à-porte au sein des parcs résidentiels des Chenaux et du Caillou d'Eau pour les avertir de la situation dans laquelle on se trouvait. Ici, je viens de prendre un ordre d'évacuation. Je n'avais plus connu cela depuis 1999. Je préfère anticiper", indiquait le bourgmestre à 19h30.