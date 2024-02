Sauvetage tout à fait singulier à Namur: un chat a eu la vie sauve, grâce à un kayakiste qui ramassait des déchets

"Je me disais, je vais le prendre à la main pour le mettre dans mon kayak. Mais il a sauté presque immédiatement à l'intérieur. Je l'ai appelé deux ou trois fois et il est venu vers moi. Ce chat était extrêmement maigre. Je pouvais sentir ses os quand je le caressais. À mon avis, il était là depuis un mois car des gens entendaient régulièrement des miaulements, mais personne ne savait d'où cela venait", explique-t-il.

"Pour survivre dans de telles conditions, ça a dû être atroce. L'instinct de survie chez tous les êtres vivants est incroyable. Incroyable. Et cela m'a vraiment ému aux larmes, et je suis toujours ému en y repensant", exprime Marc.

Ce sauvetage a été une première pour Marc, qui œuvre depuis treize ans à nettoyer les rivières de Meuse et de Sambre à Namur. Marouane, le chat chanceux, a probablement eu accès à de l'eau et à des déchets transportés par les égouts.

Marouane a retrouvé sa famille, a repris du poids et ne s'aventure plus loin que son propre jardin. Pour Marc, ce nettoyeur bénévole, le bonheur est double : avoir sauvé une vie et contribué une fois de plus à une cause juste.