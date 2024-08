Un détournement de 380.000 euros? Voici pourquoi la province de Namur a porté plainte contre X

"Notre directrice financière faisant fonction, Brigitte Lacremans, nous a interpellés jeudi matin pour nous dire qu'elle avait décelé des transactions suspectes avec de probables détournements de fonds publics", a expliqué Valery Zuinen, directeur général de l'institution namuroise. "Ensemble, nous avons porté plainte auprès de la police dans la foulée. Ce vendredi, le collège provincial s'est également réuni de manière extraordinaire pour déposer plainte contre X et se constituer partie civile dans le cadre de cette suspicion de fraude."

"Cela concerne une cinquantaine de transactions suspectes sur plusieurs années, pour un montant total de 380.000 euros", a-t-il ajouté. "Il y a visiblement eu manipulation de notre application informatique, mais par qui on ne sait pas et on espère que l'enquête permettra de le déterminer. Nous organisons beaucoup de contrôles en interne, mais certains paiements ne sont pas partis chez les destinataires initialement prévus."