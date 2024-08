"La Belgique me porte chance": la chanteuse Santa se produit aux Solidarités, qui affichent complet

Premier concert sous la pluie, mais les festivaliers sont déjà nombreux. 20 000 attendus aujourd'hui, beaucoup de familles. Pamela et ses filles n'auraient raté ça pour rien au monde. "Pour passer du temps en famille et profiter du festival. C'est la deuxième année qu'on vient et on se plaît bien et on reviendra l'année prochaine. C'est chaleureux, les concerts et tout. On vient surtout pour Suzane !", indique une famille.

Un événement convivial

Ici, chacun y trouve son compte, une dernière sortie avant la rentrée. Un événement familial devenu en 10 ans incontournable pour les festivaliers. "Il y a des tas d'activités, on vit en famille, c'est un festival populaire. Il y a des jeux pour enfants, des animations, des spectacles pour enfants, il y a tout un volet d'art urbain qui est développé, il y a un village des associations, il y a des débats, il y a plein de choses pour passer la journée", explique Denis Gerardy, directeur et programmateur du festival.