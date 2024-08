"Un sacré budget": en plus des coûts liés à l'école, les parents doivent composer avec les activités sportives à la rentrée

La semaine de la rentrée scolaire est souvent synonyme de dépenses pour les parents. Il y a le matériel pour l'école à payer et aussi… les activités qui ne s'y rapportent pas. Le prix des équipements sportifs et extrascolaires aurait grimpé de 15 à 20% en 5 ans. Notre équipe s'est rendue dans un club de hockey namurois à la rencontre de parents.

Pour les nouveaux, le club propose des réductions. "Mon fils débute. Il y a une diminution de la cotisation octroyée par le club, ce qui fait qu'on peut facilement acheter le matériel et que l'investissement est raisonnable pour une première année. Au niveau budget, ça représente à peu près 400€ sur l'année", explique un papa.

Pour le club aussi…

Si l'activité sportive est coûteuse pour les parents, elle l'est également pour le club: "Nous avons cinq salariés. On doit aussi prévoir le remplacement des infrastructures et on a, comme tout le monde, des charges. Avec notamment les hauts et les bas de l'électricité, ce sont des frais qui ont changé ces derniers temps", détaille Isabelle Canivet qui fait partie de la direction.

Les tarifs d'inscription varient selon les sports, les régions et l'âge des pratiquants.