Un événement incontournable du folklore de l'Entre-Sambre-et-Meuse est en danger: "Personne ne s'y attendait"

La Saint-Pierre de Florennes, ce sont 1500 marcheurs dont la plupart louent leur costume à la maison Leclercq. "Ne pas marcher, ce n'est évidemment pas envisageable. On va bientôt fêter le 200ème anniversaire, c'est un patrimoine qui est bien ancré dans le cœur des Florennois et on essayera de trouver les meilleures solutions", réagit Sébastien Adam, le président de la compagnie royale Les Blancs de Florennes.

C’est via un message envoyé à ses clients habituels que la maison Leclercq a annoncé qu’elle cessait ses activités de location : "Malgré notre amour du folklore et notre acharnement à relancer l’activité après les années covid, force est de constater que les embûches se sont accumulées le long du chemin. L’augmentation du prix de l’énergie, les indexations salariales, les difficultés d’approvisionnement en matériel, mais également les incivilités", communique la maison Leclercq.