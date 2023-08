Un accident de moto est survenu ce samedi peu après 16H à Couvin. Il s'est produit route du Brûly au niveau du virage au lieu-dit "Lahonry", indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart. Le véhicule est sorti de la route et a terminé sa course contre un arbre. Une ambulance de Couvin et un SMUR de Chimay se sont rendus sur les lieux, ainsi qu'une équipe de balisage. D'après le porte-parole de la zone de secours, le pilote de la moto est décédé dans l'accident.