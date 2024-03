Gros changement chez Apple: le passage de l'iPhone à Android sera plus simple dès 2025

Apple veut en outre rendre possible le transfert de données pertinentes d'un navigateur web à un autre sur le même appareil d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Le DMA prévoit en effet une plus grande concurrence entre les navigateurs web.

Dans le cadre de ce Règlement sur les marchés numériques, entré en vigueur jeudi, six des plus grosses entreprises mondiales de la tech sont obligées d'ouvrir leurs plateformes à la concurrence et doivent appliquer des règles plus strictes au sein de l'UE. Les géants américains de la technologie Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, la maison-mère de Google, et Meta, celle de Facebook, sont concernés, tout comme l'application vidéo TikTok du groupe Bytedance, originaire de Chine.