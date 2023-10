Nadine, intolérante au gluten, s'étonne d'en trouver dans... de la choucroute: cette protéine est-elle vraiment partout?

En plus de lire les étiquettes, Nadine doit se lancer dans une véritable chasse au trésor. Trouver un produit sans gluten s'apparente à un casse-tête dont elle se passerait bien. "J'ai l'impression qu'il y en a partout. Pourquoi n'essaient-ils pas de trouver une alternative ?"

Il y a quatre ans, la vie de Nadine a pris un gros virage. Diagnostiquée de la maladie coeliaque, elle doit désormais faire attention à tout ce qu'elle mange. Faire les courses prend donc nettement plus de temps à force d'éplucher les étiquettes des produits.

Si d'aventure une personne atteinte de cette pathologie mange du gluten, ne fut-ce qu'une toute petite quantité, les complications peuvent de "simples" ballonnements à des syndromes hémorragiques, des problèmes de fertilité ou des atteintes du foie. Nadine ne souhaite pas entrer dans les détails de son cas, mais elle affirme que "c'est un grave problème."

Le souci, c'est que le gluten est un ensemble de protéine. On le retrouve essentiellement dans les céréales, le seigle, l’avoine, le blé, l’orge, l’épeautre et ou encore le kamut. Pas étonnant donc de retrouver du gluten dans des produits tels que les pâtes, mais il est plus surprenant de le retrouver dans des produits tels que de la choucroute, le cassoulet ou... de la soupe.

"Je dois me priver de beaucoup de choses", confie-t-elle dépitée. "Toutes les bonnes choses, évidemment."