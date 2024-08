Née sans bras droit, Marie ne reçoit pas d'aide financière pour s'acheter un vélo adapté: "Simplement parce que mon ancien a été... volé"

A ce moment-là, Marie trouve un autre vélo, suffisant pour la conduite dans Bruxelles, sans solliciter l’aide de l’AVIQ. "J’en ai trouvé un par mes propres moyens qui correspondait bien aux trajets courts que j’effectuais à l’époque". Seulement, Marie a rapidement déménagé à la campagne, hors de Bruxelles. La nécessité d’un vélo plus performant, permettant d’effectuer de plus longs trajets, se faisait alors ressentir.

Problème : s’il y a 19 ans, le prix de l’adaptation du vélo était abordable, aujourd’hui, cela coûte bien plus cher : plus ou moins 4.000 euros, "soit le prix de 2 ou 3 vélos pour une personne valide", se désole-t-elle.

"La pièce que l’on installe coûte cher, en effet", nous confirme Daniel Kilimnik, manager de la ‘Maison du vélo’ à Schaerbeek. "Car il y aura sans doute pas mal d’aller-retours entre la cliente et le constructeur, qui est une petite boite basée en Allemagne, des essais-erreurs dans l’atelier… Un vélo qui arrive à l’atelier, on le vend directement. Ici, on va devoir remplacer pas mal de pièces et remonter d’autres pièces et vérifier que tout fonctionne, d’où le prix plus élevé".