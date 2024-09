Grenoble: marche blanche pour Lilian Dejean, l'employé municipal tué par balle

Des sacs poubelle ont été mis à disposition des participants, et plusieurs personnes ont commencé à ramasser des déchets pendant la marche, a constaté une journaliste de l'AFP.

Il a invité les participants à prendre des pinces et sacs poubelles pour "ramasser un ou deux déchets sur la route". "Je pense que là où il est, (Lilian Dejean) aurait aimé aussi qu'on rende sa ville propre, au propre comme au figuré", a-t-il ajouté.

Avant le départ du cortège, Jean-Marc Dejean, l'un des frères de la victime, a remercié l'assistance d'être là et souhaité que la marche se déroule "dans la bienveillance et la tranquillité".

- "Abattu comme un animal" -

Dans le cortège, en présence du maire écologiste Eric Piolle et d'autres élus, Virgile Comella, ami et collègue de Lilian Dejean depuis plus de 25 ans, est venu "pour lui rendre un grand hommage".

"C'était quelqu'un d'investi à la mairie de Grenoble. Il a monté la propreté urbaine, il était investi dans les syndicats. C'était un pilier de la mairie", dit-il à l'AFP.

Rose rouge à la main, Evelyne Clavel, 73 ans, est là "pour la famille". Elle dénonce "un crime parce que la personne vient travailler, se fait abattre comme un animal", explique-t-elle.