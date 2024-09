Bientôt un bourgmestre PTB? Raoul Hedebouw dévoile les communes où il verrait le parti remporter les élections

Les élections communales auront lieu dans un mois, le 13 octobre prochain. Une commune belge aura-t-elle, pour la première fois, un bourgmestre PTB? Raoul Hedebouw, invité de Martin Buxant ce dimanche, a de l'espoir. "J'espère bien. Je pense que d'abord, évidemment, il faudra un rapport de force dans plein de communes, ça me paraît clair. Si le PTB est fort, on va obliger les partis traditionnels, on va être incontournables. Ça me paraît très clair. Et donc, il y a vraiment des villes et des communes où le PTB peut monter en majorité", assure le président du Parti du travail de Belgique.

Lorsque Martin Buxant demande à Raoul Hedebouw de nommer trois villes ou communes où son parti pourrait avoir un bourgmestre, l'invité ne se limite pas : "Je pense, partout où on dépose des listes. Mais bon, ça, ce ne surprend personne que Seraing, Herstal, Liège, Charleroi, Mouscron... Ce sont des villes où le PTB est fort".