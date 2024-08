JO-2024: Surf d'or pour Vaast, les Bleues du hand en demie

Etincelants à Tokyo, les sports collectifs français se portent bien, avec les volleyeurs en demi-finale et les footballeurs assurés de l'or ou de l'argent.

Championnes olympiques en titre, les handballeuses françaises ont tenu leur rang en battant sans trembler les Allemandes, en maîtrise permanente, portées encore par Tamara Horacek (sept buts) et défendues par leur dernier rempart Laura Glauser. Elles se preésenteront en favorites de leur demi-finale contre la Hongrie ou la Suède. Avant de possibles retrouvailles avec la Norvège, l'autre force dominante du handball féminin en l'absence de la Russie.

Le Cubain Mijain Lopez pourrait lui devenir le premier athlète cinq fois en or en autant d'éditions des JO d'été.

Basketteurs mal en point

Sameer Al-Doumy

Une exception toutefois à cette belle santé, les basketteurs. Une phase de poules plus que poussive, conclue par une déroute face à l'Allemagne (85-71), a révélé des dissensions, notamment entre le coach Vincent Collet et l'arrière Evan Fournier.

Et voilà que face aux vice-champions olympiques se présentent les Canadiens, auteurs d'une première partie sans fausse note, dans le sillage d'un chef de file dominant, Shai Gilgeous-Alexander, et d'une défense solide. Au Mondial-2023, les Canadiens avaient puni les Français, 95-65. Et en préparation, les Bleus avaient également été largement dominés (85-73) le 19 juillet.

S'ils veulent avoir la moindre chance, les Bleus devront retrouver un jeu offensif efficace et faire fonctionner leur duo Wembanyama-Gobert. Dans le premier quart, les champions du monde allemands ont facilement pris le meilleur sur la Grèce de Giannis Antetokounmpo.