JO: la finale du foot à portée de main, Duplantis attendu très haut

. Une finale pour la bande à Thierry Henry?

Quarante ans après l'or décroché par l'équipe d'Henri Michel à Los Angeles en 1984, voilà donc les Bleus du foot dans le dernier carré des JO, opposés à l'Egypte, à Lyon.

Et cela n'a pas été simple... Nommé il y a tout juste un an au poste de sélectionneur, Thierry Henry a dû surmonter le refus des clubs de libérer leurs meilleurs joueurs (Mbappé, Griezmann, Giroud, Lloris, Varane, Zaïre-Emery...). Et le quart de finale houleux face à l'Argentine (1-0) l'a obligé à repenser la composition de son milieu, après l'exclusion d'Enzo Millot et le cumul des cartons jaunes de Manu Koné.

L'autre demi-finale opposera le Maroc à l'Espagne à Marseille.

. A quelle hauteur?

A priori, pas de surprise, le Suédois Armand Duplantis sera sacré champion olympique à la perche, tant il domine ses concurrents. Mais une question se pose: agrémentera-t-il ce deuxième sacre olympique, après celui conquis dans un stade vide à Tokyo, d'un énième record du monde ? A 24 ans, "Mondo" est sans rival et a remporté tous les grands championnats auxquels il a participé depuis 2020.