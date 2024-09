Mexique: le Sénat adopte une réforme judiciaire controversée

"Nous allons aller de l'avant au Mexique et allons donner l'exemple au monde entier, car il a été plus que démontré que le pouvoir judiciaire ne rend pas la justice", s'est félicité le président Andrés Manuel Lopez Obrador lors de sa traditionnelle conférence de presse quotidienne.

"Les juges, à d'honorables exceptions près (...), sont au service d'une minorité rapace qui s'est consacrée au pillage du pays", a-t-il souligné. Cependant, "de grands progrès seront réalisés lorsque le peuple élira librement les juges, les magistrats et les ministres", a-t-il ajouté.

Silvana FLORES

Le chef d'Etat, qui cédera le pouvoir le 1er octobre à Claudia Sheinbaum, issue du même parti, soutient que la justice mexicaine est corrompue et ne sert que les intérêts économiques des élites, alors que plus de 90% des crimes restent impunis dans le pays selon les ONG.

"Le régime de corruption et de privilèges appartient de plus en plus au passé", s'est également félicitée sur X Mme Sheinbaum, faisant allusion à la réforme, qui génère des tensions avec les États-Unis, premier partenaire commercial du Mexique, et l'inquiétude des investisseurs.