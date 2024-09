"Je peux vous dire que c'est très compliqué de surmonter ça": l'incroyable parcours de Maxime Carabin, double médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Paris

"On ne se rend pas trop compte au début de ce qui s'est passé. Mais très vite, on prend conscience de mon état. Et on réalise que mes jambes ne bougeront plus d'elles-mêmes, ou que certaines parties de mon corps seront paralysées. Au début, je peux vous dire que c'est très compliqué de surmonter ça. Puis, avec le temps, on se dit qu'on peut passer à autre chose et avancer pour arriver là où je suis aujourd'hui", raconte le sportif.

Nous sommes en 2019 et la vie de Maxime Carabin va brutalement changer. Lors d'un match de handball, le jeune homme entre en collision avec un joueur adverse et se blesse grièvement au dos et à la nuque. Depuis, il se déplace en fauteuil roulant. Il revient sur cet événement qui a bouleversé sa vie.

Plusieurs années plus tard, le jeune Liégeois de 23 ans a su faire de son handicap une force. La preuve ? Il est revenu des JO de Paris avec deux médailles d'or sur 100 et 400 mètres en fauteuil roulant. Cela est d'autant plus impressionnant qu'il ne pratique le sport paralympique que depuis... 4 ans. Il revient sur sa performance et surtout, sur la sensation d'avoir concouru devant près de 80 000 personnes.

"C'est hyper impressionnant. En fait, on entre dans le stade et là, on se rend compte qu'on ne va pas courir devant quelques centaines ou milliers de personnes, mais devant 80 000 personnes qui crient notre nom. En plus, on nous annonce en tant que favoris, donc on a une petite pression supplémentaire. Et puis le coup de feu du départ est donné, et là, on n'entend plus un bruit".

Et lorsqu'il évoque ses prochains objectifs, le sportif en a un en particulier : battre le palmarès de son entraîneur, le Français Claude Issorat. "À un moment donné, je vais atteindre une limite physique et je ne pourrai plus progresser. Je ne serai plus capable de fournir davantage d'effort. Par contre, en ce qui concerne le nombre de médailles, ça, c'est toujours possible. Et mon coach en a quand même quelques-unes. Donc, mon objectif, en fin de carrière, c'est d'obtenir plus de médailles que lui, si possible", conclut-il.

