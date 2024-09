Mexique : le Sénat entame l'examen de la réforme controversée du pouvoir judiciaire

La réforme constitutionnelle, qui entre dans la phase finale de son parcours législatif avec le vote des sénateurs, vise à permettre l'élection des juges -y compris ceux de la Cour suprême- et des magistrats par un "vote populaire", une première mondiale qui agite le pays et les investisseurs.

Toute l'attention se porte maintenant sur le Sénat, où il manquerait une voix au parti présidentiel et ses alliés pour adopter la réforme.

Le chef d'Etat mexicain, qui sera remplacé par la présidente élue Claudia Sheinbaum, issue du même parti, le 1er octobre, soutient que la justice mexicaine est corrompue et ne sert que les intérêts économiques des élites, alors que plus de 90% des crimes sont impunis au Mexique selon les ONG.

Ses opposants, majoritairement des employés de l'administration judiciaire et des étudiants en droit, estiment qu'elle fragilisera l'indépendance des juges et ouvrira la porte au crime organisé.

Silvana FLORES

Des centaines de personnes se sont réunies dans la matinée devant le bâtiment législatif, avec des pancartes et des drapeaux mexicains, pour appeler au rejet de la réforme.

Les partis d'opposition PAN, PRI et le Mouvement Citoyen ont déclaré qu'ils voteraient tous contre. "Nous l'avons déjà dit et nous le répétons : nous nous battrons jusqu'au bout pour empêcher cet outrage à la République et à la démocratie", a écrit la sénatrice du Mouvement Citoyen, Alejandra Barrales.