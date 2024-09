A Charleroi, l'échevin Xavier Desgain emmènera la liste Ecolo

La locale Ecolo de Charleroi a présenté mardi soir sa liste pour les prochaines élections communales. Y figurent les mandataires sortants, des nouveaux membres mais aussi des Carolos issus de la société civile et actifs au sein des quartiers.

La liste sera emmenée par l'échevin carolo sortant Xavier Desgain. Zaïna Ihirrou, cheffe de groupe au conseil communal, occupera la deuxième place et Xavier Scauflaire, un jeune étudiant de la "génération climat", la troisième.

"En allant sur le terrain, on a entendu beaucoup de gens dire qu'ils voulaient que les choses changent plus vite à Charleroi. On veut faire entendre ces voix-là", a indiqué Xavier Desgain.