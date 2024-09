Mexique: l'examen de la réforme judiciaire suspendu après l'irruption de manifestants

Réunis depuis plusieurs heures aux abords du bâtiment législatif, les manifestants ont soudainement franchi les barrières de sécurité et ont fait irruption d'abord sur le balcon, puis dans l'hémicycle, forçant le président du Sénat Gerardo Fernandez Noroña (majorité présidentielle) à annoncer la session "ajournée".

Cette réforme, qui serait une première mondiale, génère de fortes tensions avec Washington, premier partenaire commercial du pays, et dans le pays où se déroulent des manifestations quotidiennes depuis plusieurs semaines.

Adoptée la semaine dernière par les députés dans un gymnase, sous des paniers de basketball, après le blocage de la Chambre basse par des manifestants, la réforme constitutionnelle prévoit l'élection des juges -y compris ceux de la Cour suprême- et des magistrats par un "vote populaire".

Parmi les manifestants, des fonctionnaires judiciaires en grève et des étudiants en droit scandaient "sénateurs, arrêtez le dictateur" et "le pouvoir judiciaire ne tombera pas", en brandissant un immense drapeau mexicain.

Le chef d'État mexicain, qui sera remplacé par la présidente élue Claudia Sheinbaum, issue du même parti, le 1er octobre, soutient que la justice mexicaine est corrompue et ne sert que les intérêts économiques des élites, alors que plus de 90% des crimes restent impunis au Mexique selon les ONG.

Si la réforme est passée sans encombre à la Chambre basse, où les députés de la coalition au pouvoir sont ultra-majoritaires, il manquerait une voix au parti présidentiel et ses alliés pour adopter la réforme au Sénat.

Ses opposants estiment qu'elle fragilisera l'indépendance des juges et les rendra vulnérables aux pressions du crime organisé.

Rodrigo Oropeza

Les partis d'opposition, le PAN, le PRI et le Mouvement Citoyen ont déclaré qu'ils voteraient contre. "Nous l'avons déjà dit et nous le répétons : nous nous battrons jusqu'au bout pour empêcher cet outrage à la République et à la démocratie", a écrit la sénatrice du Mouvement Citoyen, Alejandra Barrales.