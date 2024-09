Au festival du film de Toronto, l'étrange récit d'un coup d'État raté au Venezuela

"Men of war", étrange et tortueux documentaire, a été présenté en première mondiale lors du Festival international du film de Toronto, au Canada.

"C'est le seul mercenaire, ou la seule personne que l'on ait qualifiée de mercenaire, qui n'a jamais été payé", confie la réalisatrice à l'AFP lors d'une entrevue avec le co-réalisateur Billy Corben.

"Je crois que la mission au Venezuela représentait quelque chose de plus profond que l'argent", raconte-t-elle.

Grâce à un mélange d'images originales fournies par l'ancien soldat et d'entrevues avec des protagonistes, entrecoupées d'images des films "Rambo" et "Jason Bourne", Mme Gatien et M. Corben lèvent une partie du voile de cette histoire.

Jordan Goudreau, vétéran ayant servi en Irak et en Afghanistan, a fondé la société de sécurité Silvercorp après avoir été forcé de prendre sa retraite pour raisons médicales.