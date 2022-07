Cantine locale, matériaux belges, énergie solaire: Yannick a adapté son parc pour être le plus écolo possible

Nourriture ou dépenses énergétiques, même en vacances, on peut continuer à avoir des gestes écolos.

En Belgique, les établissements écoresponsables ont la côte. Un label permet de reconnaître ces lieux touristiques respectueux de l’environnement: le Green key.

La Label Greeny Key recense tous les établissements écoresponsables dans le monde. En Belgique, il y en a 280. Gestion de l’eau, des déchets, de l’énergie et alimentation sont parmi les critères primordiaux pour obtenir ce label.

Certains sites de loisirs ont donc déjà franchi le pas de l’écoresponsabilité. A Wavre, à Aventure Parc, "on essaie d’avoir le minimum d’impact sur la nature", affirme Yannick Visart. "Que ça soit au niveau de l’énergie avec les panneaux solaires ou avec un système de récupération des eaux, que ça soit au niveau des arbres avec un système d’encrage moderne, l’utilisation des matériaux notamment du bois des Ardennes… Nous proposons des activités natures dans un magnifique cadre que nous essayons de préserver."

"Avoir conscience de l'empreinte qu'on laisse"

Autre exemple dans un hôtel situé à la Hulpe. Dans cet établissement, de prime abord, les chambres ressemblent à n’importe quelles chambres d’hôtel. Sauf qu’ici, l’air conditionné s’arrête automatiquement quand on ouvre la fenêtre, les lumières sont équipées de LED, des distributeurs automatiques de shampoings et de gels douches ont été installés dans les salles de bains. A l'extérieur, 10 bornes ont été installées pour recharger les voitures électriques, plus de 1160 panneaux solaires alimentent le réseau, un parking à vélos est à disposition et les produits locaux sont privilégiés. "A la fin de l’année, cela nous permet d’économiser une quantité de plastique importante par rapport aux habituels flacons qu’on trouve ailleurs dans les hôtels", explique Anne Clinckspoort, la gérante. "A 150 mètres de l’hôtel, nous avons une station d’épuration qui va filtrer nos eaux usées avant de les libérer dans la rivière", ajoute-t-elle.

Ces établissements sont de plus en plus nombreux en Belgique. "On se rend compte qu’il y a la volonté pour les touristes de faire le choix d’un hôtel ou d’un hébergement durable et on s’en réjouit, analyse explique Anne Clinckspoort. C’est important que l’on ait conscience de l’empreinte qu’on laisse derrière nous en tant que consommateur ou en tant qu’entreprise."