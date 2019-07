Carrasco marque deux buts, lourde défaite pour Dembélé dans le derby de Guangzhou

(Belga) Grâce à deux buts de Yannick Carrasco, Dalian Yifang a partagé l'enjeu samedi face à Tianjin Teda (3-3) dans un match comptant pour la 19e journée du championnat de Chine de football. Mousa Dembélé et Guangzhou R&F ont été lourdement battus lors du derby contre le champion en titre Guangzhou Evergrande (0-5).

Malgré les 12e et 13e buts de Carrasco (26e, 49e), Yifang a arraché un point dans les dernières minutes par le Venezuelien Salomon (84e). Suite à l'exclusion de Qin Sheng (69e), Tianjin Teda avait pris le dessus par l'Allemand Sandro Wagner (32e) et l'ex-Anderlecthois Frank Acheampong (34e, 70e sur pen). Au classement, Dalian Yifang (24 points) est 7e et Tianjin Teda (23) 10e. Un but rapide de Wei Shihao (13e), un triplé du Brésilen Elkeson (42e, 78e, 87e) et un but de son compatriote Paulinho juste à la reprise (51e) ont permis à Guangzhou Evergrande de reprendre la première place du classement. Le champion en titre compte 49 points, un de plus que Beijing Guoan, qui se déplace à Jiangsu Suning. Guangzhou R&F (24 points) occupe la 9e position. (Belga)