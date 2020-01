Décès de Robbie Rensenbrink - Vincent Kompany: Rensenbrink était "le plus bel ailier gauche qu'ait connu le Sporting"

(Belga) Robbie Rensenbrink était "le plus bel ailier gauche que le Sporting ait connu", selon Vincent Kompany, qui a publié sur Instagram un hommage au Néerlandais, décédé vendredi.

"Une des vraies légendes du RSCA est malheureusement décédée", a écrit Kompany. "Joueur magnifique, icône du club... l'homme serpent, le plus bel ailier gauche qu'ait connu le Sporting. Beaucoup de courage à la famille et à tous ceux qui étaient proches de lui. RIP Robbie Rensenbrink." Rensenbrink est décédé vendredi soir à l'âge de 72 ans. La nouvelle a été dévoilée samedi soir. Le Néerlandais a défendu de 1971 à 1980 les couleurs des Mauve et Blanc, remportant deux titres, quatre coupes nationales et deux Coupes des vainqueurs de coupes. Le Sporting Anderlecht a annoncé qu'un registre de condoléances sera placé mardi au Fanshop.