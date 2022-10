"Toute économie est bonne à prendre": découvrez quels opérateurs mobiles proposent les meilleurs offres

Vu le contexte économique, toute économie est bonne à prendre. Julie Frère, porte-parole de Test Achats, était présente dans le RTL Info 13 h pour nous donner quelques astuces pour économiser sur nos factures télécoms.

Alix Battard : Il y a moyen de faire de belles économies sur ce poste-là ?

Julie Frère : Tout à fait. Il faut d'abord bien définir son profil : on sait que ce qui est important, c'est la consommation de "Data Mobile". La moyenne est de 5 GB, mais cela peut varier. Il faut donc tout d'abord bien savoir ce qu'on compte consommer, pour ne pas prendre trop et donc payer pour une formule plus chère. À l'inverse, si l'on prend un abonnement trop faible, il faudra payer 10 centimes par Mégabits pour chaque consommation complémentaire et cela peut monter très vite. Le conseil est donc de bien analyser, et choisissez l'offre qui vous va le mieux.

AB : Quels opérateurs proposent les meilleurs tarifs ?

JF : Ce qu'il faut retenir, c'est que les gros opérateurs, comme Telenet ou Proximus, c'est souvent beaucoup plus cher. Alors que l'on peut trouver des formules moitié moins chères chez de plus petits opérateurs comme Mobile Vikings. Cela peut s'assimiler à 200 euros par an d'économie et toute économie est bonne à prendre.

AB : Il existe aussi des packs avec des abonnements mobile inclus, est-ce que c'est intéressant ?

JF : Ils ont de plus en plus de succès en tout cas, en 2021, ils ont connu une augmentation de 16%. Si on regarde les packs Mobile + Internet : comme pour le cas précédent, c'est beaucoup plus cher chez Proximus ou Telenet plutôt que chez Orange ou Mobile Vikings. Comme pour les fournisseurs d'énergie, il ne faut pas avoir peur de comparer et de changer.

AB : Pour les abonnements Internet, quels sont les réflexes à avoir ?

JF : Il faut également commencer par définir ses besoins et de l'usage qu'on en fait. Il faut savoir le nombre de personnes qui composent votre ménage, et le nombre d'appareils qui y sont connectés. La vitesse standard est de 100 Mbps, pour une famille qui utilise Internet en même temps, et y être confortable. Mais pour certaines familles où l'utilisation y est plus intensive, là, on devra choisir une formule avec une vitesse plus élevée. Ici aussi, la formule de Telenet, c'est 58 euros, et Mobile Vikings, on est plutôt à 38 euros par mois.

AB : Et si on veut y ajouter la télévision numérique ?

JF : Ici, on peut voir que la formule d'Orange est 12 euros moins chère que celle de Proximus. 96 euros par mois, contre 108 chez Proximus.