"Un nuage de scolytes dans toute la Wallonie": vos sapins vont mourir, voici comment les protéger

Vous avez des épicéas dans votre jardin ? Si oui, vous pouvez aider les propriétaires forestiers wallons durement touchés par les scolytes, des petits insectes qui ravagent nos forêts. Il faut repérer les arbres touchés et les faire évacuer pour éviter que cet insecte ne finisse par tuer tous nos épicéas.

Tout commence l'été dernier suite à la sécheresse qui a touché notre pays. Les épicéas wallons, tout comme leurs voisins de toute l'Europe, se sont retrouvés en "stress hydrique". Ils ont alors sécrété une hormone de stress qui a attiré un insecte dit "ravageur" : le scolyte.



Ces petits coléoptères (comme les Coccinelles ou les Scarabées) de maximum 5 mm se nourrissent de bois grâce à un champignon qu'ils transportent. Leurs larves, elles, boivent la sève des arbres. Une fois touché, un arbre est dit "scolyté". Il peut alors abriter 10.000 insectes. Résultat : l'arbre sèche sur pied, donc meurt desséché. De plus, ces arbres sont les pouponnières d'une nouvelle génération de scolytes qui, une fois adultes, partent infecter de nouveaux arbres.







Déjà une nouvelle vague d'insectes grâce à l'hiver doux



Chez nous, ils s'attaquent aux épicéas, qui sont un secteur économique important. Nicolas Henryot est ingénieur des eaux et forêts, secrétaire général de la fédération nationale des experts forestiers et lui-même gestionnaire forestier indépendant à Wierde, dans le Namurois. Il craint que l'épidémie n'en soit qu'à ses débuts. "Les scolytes arrivent à faire 2 vagues de population, 2 envols, par an. L'an passé, comme on a eu un automne très très chaud et très très sec, on a même pu avoir 3 envols de scolytes. En hiver ils hibernent sous l'écorce ou dans le sol et avec le retour des beaux jours, ils en profitent pour redémarrer et aller réattaquer de nouveaux épicéas. Ici, avec l'hiver très très doux qu'on a eu, l'hibernation a été un peu partielle et on assiste déjà depuis quelques semaines avec les beaux jours du mois de février à des envols massifs de scolytes avec à la clé de nouveaux dégâts."





Le bois a déjà perdu 85% de sa valeur et pourrait bientôt ne plus rien valoir !



Des dégâts qui menacent clairement cette filière importante pour la Wallonie. "La qualité du bois et un petit peu dégradée et donc on ne sait plus les utiliser pour des usages aussi nobles qu'on aurait voulu en temps normal. On peut estimer en moyenne que des beaux gros épicéas qui valaient en moyenne 65€ du m3 sur pied maintenant ils n'en valent plus que 10€ du m3. Et si on assiste encore à une explosion du nombre d'insectes au printemps prochain, le risque est de voir le prix encore diminuer et arriver à 0€ du m3 voire même en dessous si le marché est vraiment déstabilisé", prévient Nicolas Henryot.



La raison, au-delà de la dégradation du bois, est que pour enrayer l'épidémie, la seule solution est de couper les arbres touchés et de les évacuer. Résultat, les volumes de bois mis sur le marché ont considérablement augmenté, faisant chuter les prix. L'an dernier, environ 500 000 m3 d'épicéas scolytés ont été coupés en Wallonie. Et les experts forestiers s'attendent à plus du double pour cette année suite aux conditions météo favorables des dernières semaines. Voilà pourquoi c'est actuellement la course contre la montre : "Notre fédération et tous les gestionnaires forestiers sont mobilisés pour repérer les arbres, les marquer, estimer les lots et essayer de les vendre à des marchands. Il faut les évacuer des forêts, les mettre le plus loin possible pour éviter que les insectes qui sont encore sous les écorces arrivent à repululer et aller attaquer d'autres épicéas."





Problème : les particuliers devraient aussi abattre leurs arbres malades mais n'y sont pas obligés



Ces insectes ne font pas la distinction entre le sapin d'un jardin et celui d'une exploitation, contrairement à la loi. Et ça pose un vrai problème aux exploitants. "Tous les épicéas en Wallonie sont potentiellement attaqués. Il y a vraiment un nuage de scolytes dans toute la Wallonie donc il y en a autant dans le Namurois qu'en Haute-Ardenne. Il faut conscientiser les gens parce que les propriétaires forestiers en zone forestière ont l'obligation légale d'évacuer tous les épicéas scolytés. Par contre pour tout ce qui est parcs et jardins, il n'y a pas d'obligation. Mais il est évident que les épicéas en fond de jardin à proximité d'une forêt, si on ne les évacue pas, ils vont peut-être contaminer la forêt à proximité et donc il faut que tout le monde évacue le plus vite possible ses épicéas scolytés."



> DÉCOUVREZ S'IL Y A DES ARBRES SCOLYTÉS PRÈS DE CHEZ VOUS



Comment reconnaître si votre arbre est scolyté ?



L'ingénieur détaille les symptômes qui doivent vous mettre sur la voie : "Il y a différents symptômes. Les petits trous dans l'écorce, par lesquels les insectes rentrent. Les petits écoulements de sciures au pied de l'arbre. Les coulées de résine sur les troncs. L'écorce qui se décolle en larges plaques et au final se sont des arbres qui roussissent parce que morts, et donc les aiguilles qui étaient vertes deviennent rousses et tombent." Et si vos arbres sont atteints, voici ce qu'il faut faire : "Contacter le cantonnement DNF (Division Nature et Forêts) ou aller sur le site sclolytes.be. Il a été mis en place par la cellule de crise créée par le ministre Collin (ministre wallon de la Forêt, ndlr). Avec différentes informations sur les insectes et les personnes à contacter ainsi que les dispositions légales et techniques."