8 milliards d'euros de retombées économiques, 12.5 millions de visiteurs: pourquoi la Wallonie a-t-elle réussi son année TOURISTIQUE

Ce sont des chiffres exclusifs RTL info: le premier bilan touristique de l'année 2018 a été tiré par la région et il est bon: entre 2017 et 2018, le nombre de nuitées a augmenté, le nombre de visiteurs aussi.

Tout cela a amené 8 milliards d'euros de retombées économiques pour la Wallonie, grâce à 12,5 millions de visiteurs.

Ces augmentations ont plusieurs explications. Tout d'abord, la conjoncture a été meilleure que les années précédentes. "La décision de prendre des vacances est liée à beaucoup de choses. Au niveau du contexte économique, on a eu des années compliquées. Aussi avec les attentats, ça a eu des répercussions, même si c'est plus sur les grandes villes qu'au niveau rural", a expliqué Olivier Lefèvre, porte-parole des logis de Wallonie.

Les Belges sont les premiers touristes de la Wallonie. Mais les Hollandais, les Allemands et les Français viennent plus régulièrement qu'auparavant. "L'homo touristicus, comme on l'appelle dans notre jargon, a beaucoup évolué, son comportement a changé. Il part plus souvent mais moins longtemps", précise pour sa part le président de Wallonie Belgique Tourisme, Pierre Coenegrachts. Et surtout, à n'importe quelle période de l'année. "Hiver, été, il n'y a plus vraiment de saison touristique".

D'autres raisons sont à chercher du côté de la réputation de notre pays, qui a changé ces dernières années au niveau mondial.

Une statistique encore à mettre en évidence: l'évolution des campings. Ce type d'hébergement continue de séduire: leur fréquentation a grimpé de 25% en un an.