À 30 centimes le rouleau, le prix du papier toilette ne fait qu'augmenter: comment expliquer cette hausse?

Votre ticket de caisse a augmenté de 18% ce mois-ci, en comparaison novembre 2021. Les prix des produits continuent de grimper et parmi ces produits, il y a le papier-toilette. Déjà en tension lors de la crise Covid, son prix a augmenté de plus de 43% en un an. Comment expliquer cette hause ?

Nous sommes au rayon papier toilette dans un supermarché. Un bien de consommation essentielle : plus de 30 centimes le rouleau, l'augmentation générale est de 43,91% en un an, de quoi faire réagir la clientèle.

"Bien sûr que c'est essentiel, sinon on devra faire comme nos grands-mères : avec des journaux", explique une cliente. "On dit toujours que c'est à cause de la guerre en Ukraine, mais le papier toilette ne vient pas de là-bas, j'imagine !", en explique une autre.

Ce papier vient notamment de Wevelgem, dans l'une des usines belges qui fabriquent les rouleaux. À la base, il y a la pâte à papier, dont le prix augmenté de 50%. Puis, il a fallu la mettre en forme sur ces bobines, les faire venir de France ou d'Italie et leur prix a également doublé en un an.

"Ce sont les bobines-mères qui sont à l'origine de cette augmentation, ces matières premières sont devenues très chères à cause du remplacement du plastique par la cellulose dans beaucoup d'applications pour des raisons environnementales. La consommation mondiale a largement augmenté et donc de là, une première augmentation est intervenue", explique Tom Punnewaert, directeur commercial d'une société de fabrication de papiers.

Vers une nouvelle hausse ? "Je ne pense pas"

Cette société produit des papiers d'essuyages : mouchoirs, papier toilette ou essuie-tout, tout a augmenté. Il y a beaucoup de machines, et tout tourne à l'électricité et le papier est énergivore.

Un produit bon marché donc, mais tout de même à la hausse, même si certaines entreprises réduisent leurs marges.

"On sait que ça va augmenter et on en a tous besoin et malheureusement, on ne va pas le fabriquer nous-mêmes", explique un autre client. Il n'est pas question de pénurie, ou d'arrêt de production. Mais comment vont, alors, évoluer les prix ?

"Les gens commencent à faire attention à leur porte-feuille, donc la consommation va commencer à diminuer. Ce qui va avoir notamment un impact sur la cellulose qui est utilisée dans le carton. Puisque de moins en moins de gens achètent des emballages, il y aura plus de cellulose de disponible pour ces produits, est-ce qu'on est parti pour une baisse ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va vers des hausses ? Je ne crois pas !".

En moyenne, un consommateur déroule environ 120 rouleaux de papier toilette par année.