Chèque consommation de 500€ suite aux négociations salariales: pour qui? Quand? Et comment?

Un chèque consommation de 500€ est sorti du chapeau des négociations salariales reprises par le gouvernement fédéral. À quoi sert-il et comment l'obtenir ?

D'où vient ce chèque consommation ?

Tous les 2 ans , les partenaires sociaux, négocient la marge salariale et l’enveloppe bien-être pour les allocations. Cette année-ci, ils ne sont pas parvenus à s’entendre. L’augmentation salariale ne proviendra donc cette année que de l’indexation automatique des salaires, soit 2,85% sur 2 ans.

Mais quand les partenaires sociaux ne s’entendent pas, c’est le gouvernement qui reprend la main et celui-ci a décidé de proposer aux employeurs qui ont fait des bénéfices l’année passée d’octroyer à leurs travailleurs un chèque consommation, peu ponctionné socialement et fiscalement, soit 16,5% seulement de cotisation patronale.

Pourquoi un chèque et pas simplement du cash ?

Parce qu’en période d’incertitude comme aujourd’hui, la grande majorité des belges qui recevraient une augmentation en cash l’épargnerait. Cela aurait donc un effet très faible sur la consommation. Alors que celle-ci reste un des moteurs potentiels de la relance économique et donc sociale. Ici le chèque sera dépensé rapidement et en Belgique.

Qui doit y avoir droit théoriquement ?

Ce n’est pas clair. Le gouvernement a exprimé le souhait que les travailleurs des entreprises qui ont enregistré de bons résultats durant la crise du coronavirus puissent recevoir cette prime corona. Mais sans préciser ce qu’étaient ces bons résultats.

Est-ce que mon employeur est tenu de me l’accorder ?

Non. Sauf si votre entreprise appartient à un secteur dans lequel la négociation entre syndicats et employeurs aboutit à son octroi. Si cette négociation échoué au niveau sectoriel, il est toujours possible que ce chèque soit obtenu par la négociation dans votre entreprise.

Cela peut être 500€ mais cela peut aussi être moins que 500€ ?

Oui, ou pas de prime du tout.

Quand vais-je savoir si je vais le recevoir et quand vais-je l’avoir en main ?

Cela va dépendre de la concertation … même si l’on peut penser que certaines entreprises vont l’octroyer sans concertation. A priori, dans la majorité des grandes entreprises il faudra attendre le 3ème trimestre.

Pour ceux qui vont le recevoir où pourront-ils dépenser ce chèque ?

Le but est que ce chèque viennent soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs, donc que ceux-ci puissent l'utiliser pour leurs dépenses courantes, comme les achats au supermarché.

Papier ou électronique ce chèque ?

Tout dépendra de l’émetteur choisi par votre entreprises, à priori le même que pour vos chèques-repas.

Dernière question, jusque quand sera-t-il valable ?

S’il doit venir aussi soutenir la relance par la consommation, il devrait idéalement être consommé avant la fin de l’année.