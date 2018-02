Comment relancer l'économie à Bruxelles et en Wallonie? Onze chefs d'entreprise livrent quelques pistes

Dans l'opération "L'appel des 11" organisée par RTLINFO et l'Echo, onze chefs d'entreprise dévoilent leur vision pour relancer l'économie de la capitale et du Sud du pays. Comment? C'est ce que nous expliquent Olivier Pierre et Guillaume Wills dans le RTLinfo19H.

Cadre de cette réflexion : un espace de travail partagé en Brabant wallon. Coin de verdure aux portes de la capitale qui devraient inspirer ces chefs d’entreprise. Si le paysage séduit, la situation économique des deux régions posent questions. Alors les idées sont les bienvenues pour améliorer les choses.



Réunis pendant une matinée, onze entrepreneurs se penchent sur les malades et émettent des hypothèses de traitement.



"Notre monde évolue de manière extrêmement rapide que ce soit le digital, la manière d'enseigner ou de se soigner et je crois qu'il est important, qu'avec le monde politique et pas uniquement, nous partageons une vision commune", explique Marc Raisière, administrateur délégué de Belfius.



Réflexion sur la fiscalité



Et parmi les idées, il faudrait avant tout pour certains se pencher sur la fiscalité. "Chaque entreprise, chaque secteur a un ras-le-bol. On est dans une activité qui est indélocalisable et nous sommes fatigués d'être matraqués en permanence par des taxes. Historiquement, c'étaient les éco-taxes maintenant cela s'appelle les cotisations d'emballages puis on est passé à la taxe sur l'obésité, ...", déplore Marc du Bois, administrateur délégué de Spadel.



"On est toujours à la traîne"



"Produire en Belgique est très compliqué, car le coût de la main d'oeuvre est très élevé et la productivité est un peu plus élevé mais pas dans la proportion du coût du salaire. Donc la tentation est la délocalisation. Il va falloir trouver des solutions pour pouvoir garder cet emploi en Belgique. Une des solutions est les zones franches", ajoute Bernard Delvaux, administrateur délégué de Sonaca.



Pour tout le monde, une des priorités est de s’attaquer aux problèmes d’immobilité avec plus de fermeté et pourquoi pas promouvoir davantage les voitures autonomes.



"Je rêverais d'avoir cette fameuse voiture autonome qui conduit seule afin que je puisse faire ce que je veux. Pourquoi ne serait-on pour une fois pas précurseurs ? On est toujours à la traîne", indique Virginie Dufrasne, administratrice déléguée de Lixon.



Les échanges fusent parmi les entrepreneurs. 11 patrons pour 11 idées, c’est l’appel des 11 en faveur des économies wallonnes et bruxelloises.