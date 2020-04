Coronavirus en Belgique: Pairi Daiza perd près de 100.000€ par jour mais peut encore tenir "quelques mois"

Eric Domb était l’invité du RTL INFO 13H depuis Brugelette. Il est revenu sur la situation économique de son parc zoologique. Sans le moindre revenu faute de visiteurs, le parc ne peut pas simplement fermer temporairement. Il faut entre-autre soigner et nourrir les animaux.

"Les entreprises qui actuellement ne peuvent plus travailler ferment la clé. Chez nous, c’est assez difficile parce que même si les murs du parc sont fermés, il y a une petite centaine de collaborateurs qui doivent continuer à prodiguer les soins nécessaires à ces milliers de bouches à nourrir que sont nos 7000 animaux. Sans compter bien sûr les arbres et les plantes. Vous avez constaté que nous sommes en train de vivre une période de sécheresse qui me rappelle 2011 si mes souvenirs sont bons. Et donc même si pas un seul visiteur ne parcours les allées, la vie continue ici bien entendu."

Le parc ressent donc déjà les conséquences économiques du confinement. "Nous dépensons chaque jour un peu moins de 100.000€ pour la nourriture des animaux, les frais de personnel, les charges financières, … N’oublions pas non plus que nous venons d’achever une très grande phase d’investissements avec 'La Terre du Froid', donc il y a pas mal de factures à honorer actuellement, ce qui veut dire que non seulement les soigneurs et les jardiniers sont présents sur place mais qu’à la maison, grâce au télétravail, les collaborateurs des services généraux comme la comptabilité honorent nos factures vis-à-vis de nos fournisseurs."

Des frais importants qui auraient pu vider les réserves du parc, voire pire, si celui-ci n’avait pas constitué un important bas de laine, destiné cependant à tout autre chose que le coronavirus. "Sans avoir anticipé une catastrophe de ce genre, notre entreprise est relativement bien organisée. Nous avons des réserves qui nous permettent de pouvoir tenir quelques mois. Nous bénéficions aussi de la confiance de nos banquiers. Une confiance que, en 26 ans d’existence, nous n’avons jamais déçue. Ce qui explique sans doute cela."

Le parc n’est donc pas menacé dans l’immédiat. Ce qui permet à son président d’avoir une petite pensée pour ses fans. "Même si ça ne met pas du beurre dans les épinards, ce qui nous donne vraiment du baume au cœur, ce sont les milliers de messages d’amitié, d’affection, d’attachement que nous recevons de nos visiteurs, de nos fans."