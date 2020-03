Coronavirus - De nombreux entrepreneurs n'ont pas droit à l'aide wallonne: voici la réponse de leur représentant

Le coronavirus en Belgique implique de lourdes conséquences économiques. Ce vendredi, nous avons relayé les messages de nombreux indépendants et patrons déçus de ne pas pouvoir bénéficier de l'indemnité wallonne de 5.000€.

Ce samedi, l'administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises (UWE) était l'un des invités du RTL INFO 19H en vidéo conférence. Notre journaliste Simon François l'a précisément interrogé sur ces nombreux entrepreneurs qui ne bénéficient pas de l'indemnité.

"Je pense que ce qui se passe, c'est qu'actuellement une première liste a été faite, mais le décret permet d'élargir la liste. Donc l'objectif est de vérifier régulièrement l'adéquation de la mesure par rapport aux besoins du terrain afin de soutenir ceux qui en ont réellement besoin", a d'abord réagi Olivier De Wasseige.

"C'est vrai qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont pas repris, tous ces métiers doivent aujourd'hui essayer de justifier, et donc envoyer des demandes d'informations et de modifications de l'application de ce décret. Ils peuvent nous les envoyer à l'Union wallonne des entreprises ou directement à la Région wallonne, et il y aura une régulière mise à jour de la liste des métiers, indépendants et petites entreprises qui peuvent avoir droit à ces aides", a ajouté l'administrateur délégué de l'UWE.

