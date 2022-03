Déjà 10 milliards d'euros d'avoirs russes gelés par la Belgique... Poutine également concerné

Selon des chiffres collectés par L'Echo et De Tijd auprès du SPF Finances, environ 10 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés durant ces deux dernières semaines en Belgique par l'administration générale de la Trésorerie, écrivent les quotidiens dans leur édition de samedi.



Ce montant se décompose comme suit: 2,7 milliards gelés sur des comptes en banque et 7,3 milliards de transactions également gelés. Il est à remarquer qu'il y a seulement une dizaine de jours, le montant des sommes gelées par la Trésorerie s'élevait "seulement" à 25,5 millions d'euros. La liste consolidée des personnes et institutions visées est publique et comporte 759 noms - des hommes d'affaires, politiciens, militaires de haut rang, banquiers et... Vladimir Poutine en personne.

La liste a été rallongée, ce mercredi, de 14 nouveaux noms d'oligarques et environ 150 membres de la Douma, le parlement russe. La procédure est purement politique et administrative, la justice n'y intervient pas.